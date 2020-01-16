"لحد دلوقتي الناس بتقول ياكابتن".. أحمد صلاح حسني يتحدث عن ذكرياته كلاعب كرة

حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا عبر برنامج معكم وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.



واسترجع حسني مع منى الشاذلي ذكرياته كلاعب كرة قدم سابقُا، وقال إن الجمهور مازال يناديه بلقب كابتن في الشارع، مؤكدًا على محبة الشعب المصري تحديدًا لكرة القدم.



وأضاف أن دخوله في هذا المجال قبل التمثيل جاء بسبب نشأته وسط عائلة محبة للكرة بشكل كبير ووجه تحية لوالده الكابتن صلاح حسني.



وتابع أنه في سن السابعة عشر انتقل من نادي هليوبوليس إلى النادي الأهلي، وبفضل كرة القدم خلقت بداخله روح المنافسة ولذلك فقد جمع بين التمثيل والتلحين بنجاح كبير.



من جانب آخر، تحدث أحمد حسني عن رأيه في قصة حب داليدا وعلي، وهو الدور الذي جسده في حكايتي مع ياسمين صبري.



وقال حسني إن هناك رجال يتشابهون مع علي في طريقة حبهم، وأكد على أن الرجل بطبعه شجاع وشهم ويخاف على محبوبته ويحاول إرضائها بكل الطرق، ولكن مايغيره هي مسؤوليات الحياة بعد الزواج.



يشار إلى أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً