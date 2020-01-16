تامر حسين لـ"الفجر الفني": انتظروا مفاجأة أغاني الهضبة

حدثنا عن التعاون بينك وبين ياسمين علي في ألبومها الجديد؟

حدثنا عن اسم الأغنية وتفاصيلها؟







حدثنا عن علاقة الصداقة بينك وبين مدين وياسمين؟



مدين عشرة عمري، أحب صوته وألحانه وأعماله بشكل عام، وأي نجاح لمدين هو نجاح لي، والعكس صحيح أيضا وهو من أعز أصدقائي على الرغم من عدم التعاون بيننا سوى في عدد قليل من الأعمال.





وانت يا مدين ما الذي تحب أن تقوله لتامر؟



أنا أحب تامر كثيرا وأحب له أغنية "مقدرش أنا"، أحب جميع أعماله سواء كانت السعيدة أو الدراما أو الحكايات، وعلى المستوى الفني يستحق كل هذا النجاح الذي حققه وهو إنسان جميل يحب الخير لكل الناس.



حدثونا عن الأجواء داخل العمل خاصة أن طاقم العمل جميعهم أصدقاء؟



هناك روح جميلة داخل الاستوديو والجميع يرى ذلك وهذا سيؤثر بالإيجاب على العمل، نحن نقدم هذه الأغاني لذوقنا ومزاجنا وإن شاء الله ستحصل على إعجاب الناس، الجميع سعيد بالعمل وما يتم تقديمه ونأمل أن يحصل على إعجاب الناس ويحقق نجاحا كبيرا.





حدثنا عن الجدل في أغنية "عامل إيه في حياتك" على السوشيال ميديا، وهل ستكرر الأغنية مع مريم منيب؟



أنا تحت أمر أي اسم مرتبط بالفنان الراحل عامر منيب، عامر له فضل كبير علي وعلى الكثير داخل الوسط أنا احبه جدا لقد كان من القلائل داخل الوسط الفني.







وهل قبل مريم تعاملت مع أحد من أسرة الراحل عامر منيب؟



قبل مريم، تعاونت مع خالد منيب ابن شقيق عامر منيب وهو من الفنانين الموهوبين أصحاب الذوق الرفيع، أما بالنسبة لمريم فقد أكدت لي رغبتها في تقديم أغنية في ذكرى وفاة والدها قبل الذكرى ب4 أيام.



وكنت أفكر في تقديم أغنية تتضمن سيناريو وحوار وكنت أفاضل بين أغنيتي "جيت على بالي" و"عامل إيه في حياتك"، واستقريت على الأخيرة والحمدلله نجحت نجاحا كبيرا.



تحضيرات ألبوم ياسمين الجديد هل سيطرح البوم ام أغاني سينجل؟



ياسمين حاليا لا تركز على شكل الألبوم هل سيكون كاملا أم أغاني سينجل.



ما هي أعمالك المقبلة؟



قريبا جدا ستصدر أغنية للفنان عمرو دياب، كنت قدمت أغنيتي "يوم تلات" و"قدام مرايتها" والأغنية الجديدة "سهران" وهي من كلماتي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وهناك أغاني "سلو" ودراما التي يحبها الجمهور من المحتمل أن أقدم أغنيتين.



الجمهور ينتظر ألبوم عمرو خاصة بعدما طرح أغنية يوم تلات؟



أغنية يوم تلات ليس لها علاقة بالألبوم، لكن الألبوم سيطرح في أقرب وقت وهو في اللمسات الاخيرة.



ما هي تحضيراتك للفنان مصطفى قمر والفنان حميد الشاعري؟



الفنان مصطفى قمر تعاونت معه في أغنيتين الألبوم الماضي بعنوان "سين من الناس" و"ضحكت ليا".



أما الفنان حميد الشاعري الذي أحبه كثيرا، فقد قدمت له أغنية طرحت في نهاية الصيف الماضي لكن لم تأخذ فرصتها وأتمنى أن أقدم له عمل أخر قريبا.



هل هناك أعمال أخرى؟



هناك أغاني مؤثرة وطنية سأقدمها، خاصة أنني لم أقدم أي أغاني لمصر على مدار عامين، وللفنان عمرو دياب قدمت له إجمالا 5 أغاني والفنان تامر حسني قدمت له العام الماضي، ناسيني ليه وحققت نجاحا كبيرا وحلم سنين وقابلتيني، والعام الحالي ستكون هناك 3 أو 4 أعمال.



ما هي أمنيتك في 2020؟



أمنيتي الستر وتحقيق نجاح أكبر.

تامر حسين، شاعر متميز استطاع أن يضع اسمه وسط عدد من نجوم صناع الأغنية في الوسط الفني وتعاون مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم الهضبة عمرو دياب واستطاع أن يقوم بكتابة أغنية عامل ايه في حياتك في ذكري الراحل عامر منيب وقامت بغنائها مريم نجلته وحققت نجاحا كبيرا وكان ل"الفجر الفني" هذا الحوار معه:أجهز مفاجأة لياسمين، وهي من أقرب الناس لي واحبها على المستوى الشخصي والفني ولديها طموح كبير للغاية وهي صوت مصري لابد من أن نقدم له الدعم، وهناك مؤلفين وملحنين كبار للغاية يقدمون لها الدعم.مبدئيا اختارنا اسم مؤقت للأغنية وهو "بتدعيلك" ومن المتوقع تغيير اسم الأغنية خلال الأيام المقبلة، وفكرة الأغنية رومانسية وتسلط الضوء على المرأة التي تقدم الكثير للشخص الذي تحبه على الرغم من عدم حبه واهتمامه لها، الفكرة مختلفة وكذلك ستكون فكرة الفيديو كليب مختلفة أيضا.