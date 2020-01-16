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الأهلي ضد الزمالك .. موعد مباراة السوبر المصري في الإمارات

الخميس 16/يناير/2020 - 12:07 ص
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القمة
القمة
أمل الحلفاوي
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تنتظر الجماهير العربية وخاصة المصرية، مباراة السوبر المصري المرتقبة، التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري
ويقام اللقاء بين الأهلي والزمالك، في إطار مباراة السوبر المصري، يوم العشرين من شهر فبراير المقبل على ملعب محمد بن زايد، في الإمارات.

وينطلق عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت جرينتش، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والثامنة بتوقيت السعودية.

ويدير مباراة السوبر المصري، طاقم تحكيم أجنبى، والتي ستكون بحضور 37 ألف متفرج، كما ستشهد تطبيق تقنية الفار لأول مرة فى تاريخ المسابقات المحلية في مصر.

الأهلي يلعب اللقاء بصفته حامل لقب الدورى المصري الممتاز، والزمالك بصفته حامل لقب كأس مصر فى كأس السوبر لموسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن الأهلي هو آخر من حمل هذا اللقب، على حساب الزمالك، بثلاثية مقابل هدفين
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