دبلوماسي يطالب بتدخل البرلمان الإفريقي في حل الأزمة الليبية

طالب السفير صلاح حليمه، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بتدخل البرلمان الإفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيدا بقرار البرلمان العربي بإدانة قرار برلمان تركيا تفويض رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وقال "حليمه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء إنه كان لابد أن يكون هناك موقف للبرلمان الإفريقي، مشيرا إلى أن ليبيا دولة عربية- إفريقية وكان من المنتظر أن يتحرك البرلمان الليبي بالتعاون مع العربي والإفريقي.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كانه لابد إيضا بتحرك الجامعة العربية وأن يكون لها دور في حل الأزمة اليبية؛ حتى تكون القضية الليبية "إقليمية" لا تخرج للنطاق الدولي حتى لا يكون هناك تدخلات خارجية.



وأشار إلى أن محادثات موسكو كانت لها نتائج سلبية، وهناك تباعد في المواقف بين الأطراف الليبية، كما أن هناك تدخلات خارجية تحاول فرض أمر واقع غير شرعي، لافتًا إلى أن وجود تركيا في حد ذاته أمر جانبه الصواب؛ لأن أنقرة دولة خارج النطاق العربي والإفريقي وتدخلها مخالف لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

