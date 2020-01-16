Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي يطالب بتدخل البرلمان الإفريقي في حل الأزمة الليبية

الخميس 16/يناير/2020 - 05:32 ص
Advertisements
البرلمان الإفريقي
البرلمان الإفريقي
داليا الحسين
Advertisements
طالب السفير صلاح حليمه، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بتدخل البرلمان الإفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيدا بقرار البرلمان العربي بإدانة قرار برلمان تركيا تفويض رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال "حليمه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء إنه كان لابد أن يكون هناك موقف للبرلمان الإفريقي، مشيرا إلى أن ليبيا دولة عربية- إفريقية وكان من المنتظر أن يتحرك البرلمان الليبي بالتعاون مع العربي والإفريقي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كانه لابد إيضا بتحرك الجامعة العربية وأن يكون لها دور في حل الأزمة اليبية؛ حتى تكون القضية الليبية "إقليمية" لا تخرج للنطاق الدولي حتى لا يكون هناك تدخلات خارجية.

وأشار إلى أن محادثات موسكو كانت لها نتائج سلبية، وهناك تباعد في المواقف بين الأطراف الليبية، كما أن هناك تدخلات خارجية تحاول فرض أمر واقع غير شرعي، لافتًا إلى أن وجود تركيا في حد ذاته أمر جانبه الصواب؛ لأن أنقرة دولة خارج النطاق العربي والإفريقي وتدخلها مخالف لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا البرلمان الإفريقي أخبار

أخبار تهمك

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 9 ساعات

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"المسماري" يوضح ماهية طلب القيادة العامة بتدخل روسي في الأزمة الليبية

وكيل "قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بتعزيز جهودها الإرشادية والتشريعية للحد من ظاهرة الطلاق

نائبة ليبية: تركيا تقدم الدعم المالي للمليشيات لتهديد المواطنين

قذاف الدم: تدخلات قطر في ليبيا نابعة من شيوخ التطرف

دبلوماسي سابق: مصر بعثت الأمل من جديد في الاتحاد الأفريقي

اليونان: تدخل تركيا في ليبيا يهدد المنطقة والدول الأوروبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status