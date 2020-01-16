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سفارة فلسطين بالقاهرة تختتم "أسبوع الفيلم الفلسطيني" في دورته الرابعة بـ"يا طير الطاير"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:32 ص
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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اختتمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وصندوق التنمية الثقافية، فعاليات "أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع " بجمهورية مصر العربية، والذي استمر مدة أربعة أيام عرض خلالها ٢٦ فيلما متنوعا بين الوثائقي والروائي والتسجيلي وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وشهد فعاليات الأسبوع حضور حشد من الفنانيين والنقاد والروائيين والإعلاميين والمخرجين العرب والدبلوماسيين وأبناء الجالية الفلسطينية، حيث شهد حفل الافتتاح حضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ا.د فتحي عبد الوهاب.

وعقد خلال الأسبوع ندوتين طرحتا فكرة "دور المؤسسات الرسمية والخاصة في دعم الانتاج السينمائي الفلسطيني " شارك بها الناقد سيد سلام والمخرج فايق جرادة والكاتبة نداء يونس، وندوة" سينما الصمود والتوثيق لمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء وحدة أفلام فلسطين بمنظمة التحرير الفلسطينية " بمشاركة المخرجة خديجة حباشنة والسيناريست وليد سيف وأدارها الدكتور اياد أبو الهنود.

وخرج المشاركون بتوصيات حول وجوب دعم السينمائيين الفلسطينيين بدءا من تعزيز أفكارهم وسيناريوهاتهم والتمويل والانتاج والتوزيع ووجوب دعم وترسيخ المحتوى الهوياتي الفلسطيني، والخروج من الأطر النخبوية إلى الجماهيرية.

وكذلك شدد المشاركون على وجوب تعميم تجربة أسبوع الفيلم الفلسطيني على مستوى محافظات مصر والدول العربية ككل لنشر التوعية وكسب التأييد تجاه فلسطين وتوعية الأجيال القادمة بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في نضاله للوصول اليها لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكرم خلال الأسبوع عددا من المخرجين والفنانيين نظير جهودهم الفنية التي قدموها لصالح القضية الفلسطينية وهم المخرج المصري عمر عبد العزيز، المخرج المصري مسعد فودة، ومدير التصوير سمير فرج، المخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، المخرج الفلسطيني فايق جرادة، السيناريست وليد سيف، والكاتب الصحفي سيد سلام.

تضمنت عروض الأفلام (الدرس الاول) لعرين العمري، فيلم (تـوتـر) رشيد مشهراوي، (خمس دقائق) لأحمد البرغوثي، (قوت الحمام) لبهاء أبو شنب، (أكبر من الأزقة) لأحمد صالح، (جــدل) لفايق جرادة، (رزان أثر الفراشة) إياد الأسطل، (زيارة) نور أبو غنية، (الأخوين لاما) رائد دزدار،(مروان) أحمد البرغوثي، (في سياق آخر) رامي سمارة ـ معن ياسين،(الأغوار) عبد الباسط خلف ـ أحمد كيلاني، (اصطياد الأشباح) رائد أنضوني، (فلسطين في العين) مصطفى أبو علي، (جدران المخيم) تمارا أبو لبن، (صباح مش خير) لنا حجازي، (هو وأنا) إبراهيم حنظل،(دلــة قهوة) ثائر العزة،(المطلوبون 18) عامر شومالي،(الماسورة) سامي زعرور، (مشاهد من الاحتلال في غزة) مصطفى أبو علي، (أطفال ولكن) خديجة حباشنة، (منطقة ج ) صلاح أبو نعمة، (أمبيانس) وسام الجعفري، (وحدن) فجر يعقوب، (ياطير الطاير) لهاني أبو أسعد.
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