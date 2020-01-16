رد غير متوقع من أحمد صلاح حسني على قصة حب "علي وداليدا"

حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا عبر برنامج معكم وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.



وداعب أحمد صلاح حسني الجمهور المتواجد بالحلقة فور دخوله وقال "اي القمرات دول"، لترد منى الشاذلي قائلة: دا جاي يعاكس".



واستهل أحمد حسني حلقته مع منى الشاذلي بالحديث عن رأيه في قصة حب داليدا وعلي، وهو الدور الذي جسده في حكايتي مع ياسمين صبري.



وقال حسني إن هناك رجال يتشابهون مع علي في طريقة حبهم، وأكد على أن الرجل بطبعه شجاع وشهم ويخاف على محبوبته ويحاول إرضائها بكل الطرق، ولكن مايغيره هي مسؤوليات الحياة بعد الزواج.



وتحدث أحمد حسني عن أمور كثيرة وأبرزها مسلسله الرمضاني حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي حقق نجاحًا كبيرًا.



يشار إلى أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً