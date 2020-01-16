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رئيس المقاولون العرب: لم أتخيل المشاركة في أنفاق قناة السويس

الخميس 16/يناير/2020 - 04:15 ص
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محسن صلاح
محسن صلاح
كساب أحمد
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قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن حجم العمل الذي حدث في مصر الفترة الأخيرة غير مسبوق، لافتَا إلى أن مشاركة " المقاولون العرب" في أنفاق قناة السويس أمر كان خياليًا، ولكن بدعم من القيادة السياسة استطاعت الشركة أن تمتلك المقدرة على تنفيذ مثل هذا المشروع.

وتابع "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن مصر منذ أكثر من 30 عامًا كانت تقوم بإعداد تعمل أنفاق المترو مع الفرنسيين، معقبًا: "كان الفرنسيين بيعملوا الأنفاق واحنا كنا بنتفرج".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب إلى أن أنفاق قناة السويس ضعف أنفاق المترو من حيث الحجم، وتنفيذ أنفاق قناة السويس ساعد في نقل تقنية الانفاق إلى مصر، وهذا الأمر لم يكن موجود سابقًا، معقبًا: "دلوقتي نقدر نعمل أنفاق في كل أنحاء العالم بأيادي مصرية"
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