"النواب الليبي" يكشف أسباب استقالة رئيس الوزراء الروسى



وطلب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، من حكومة ديميترى ميدفيديف، القيام بواجباتها لحين تشكيل حكومة جديدة، كما عرض على ميدفيديف، منصب سكرتير مجلس الأمن الروسى.

كشف عبد الحميد صافى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، عن أسباب تقديم رئيس الوزراء الروسي دميترى ميدفيديف استقالته للرئيس الروسي فلاديمر بوتن الذي وافق عليها.وقال "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إن أحد أسباب إقالة الحكومة الروسية فشلهم في توقيع اتفاق بين فايز السراج والمشير خليفه حفتر والمستشار عقيلة صالح حول الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محادثات موسكو فشلت.وتابع مستشار رئيس مجلس النواب الليبى: "تركيا كانت تريد قطر ممثلة في مؤتمر برلين مثل الإمارات ومصر وهذا لم يحدث".هذا وقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، استقالة رئيس الوزراء دميترى ميدفيديف، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.