أسعار الدولار اليوم الخميس 16-1-2020.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع

أسعار الدولار اليوم:





واصلت أسعار الدولار التراجع في البنوك المصرية بأـكثر من 3 قروش في مستهل التعاملات اليوم الخميس، وأصبح سعر العملة الأمريكية أدني من مستوي الـ 16 جنيه في كل المصارف لسعر البيع والشراء، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.









خسائر الدولار في 2020





فقدت أسعار الدولار حوالى 180 قرش خلال 2020، وأرجع البنك المركزي ذلك التراجع إلي الزياده الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الاجنبى و خاصه من استثمارات صناديق النقد الاجنبى فى الأسواق الماليه المصريه.





وبلغ إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.









توقعات جديدة لأسعار الدولار:





أكدت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.





وأوضحت "بلومبرج"، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري سجل ارتفاعاً جديداً بلغ 1.5% ليصل إلى 15.83 مقابل الدولار أمس، ليتداول في مستوى أقل من 16 جنيها مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، فيما شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.





وأضافت أن ارتفاع الجنيه المصري، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشارت "بلومبرج" إلى أن البنك المركزي خفَّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وذلك منذ أغسطس الماضي، ومن المحتمل أن يخفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى حوالي 11.5% يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء محللين اقتصاديين أجرته "بلومبرج".





ونقلت "بلومبرج" عن محمد أبو باشا ومصطفى البقلي، المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، في مذكرة نُشِرَت اليوم الثلاثاء: "إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل العائد الحقيقي المرتفع وتقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة".





بدوره، قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم للسمسرة" بالقاهرة إن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون التزامات الديون الخارجية لمصر، وقال "إنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".





وتابع سانديب: "إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيه المصري أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار".





وأشار إلى أن ارتفاع الجنيه المصري يعكس كذلك دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات الشراء لأذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده.





ونوهت "بلومبرج" إلى أن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباً بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية.





ويتوقع قطاع البحوث ببنك "سوسيتيه جنرال" ارتفاع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيه مقابل الدولار وذلك بحلول نهاية العام الجاري.









أسعار الدولار في البنوك المصرية:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.7932 15.9189 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.83 15.93 سعر الدولار في بنك مصر 15.83 15.93 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.83 15.93 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.98 16.08 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.80 15.90 سعر الدولار في بنك بلوم 15.82 15.92 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.86 15.96 سعر الدولار في بنك SAIB 15.83 15.93 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.83 15.93 سعر الدولار في بنك HSBC 15.83 15.93 سعر الدولار في المصرف العربي 15.80 15.90 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك عودة 15.80 15.90 سعر الدولار في بنك المشرق 15.81 15.91 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.83 15.93 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.82 15.92 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.81 15.91 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.82 15.92 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.81 15.91 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.80 15.90 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.82 15.92







أسعار الدولار أمام سلة العملات:









تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.1153 دولار.

واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 109.96 ين، وحافظ على سعر 1.3022 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.

وهبط سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.9649 فرنك.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.266.



