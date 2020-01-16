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أصالة: سأخاطب جميع الأذواق والجنسيات في حفلي بـ"القرية العالمية"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:20 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستكمل "القرية العالمية" في دبي مع هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حفلاتها الناجحة فنياً وجماهيرياً لهذا الموسم، بحفل ضخم نجمته "أصالة الغناء" المطربة أصالة نصري، سيقام يوم الجمعة 17 يناير 2020، يأتي ضمن جولتها الخليجية التي بدأت في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية ، ومن ثم "دار الحي" دبي لإحياء حفل "القرية"، تتوجه بعدها الى الكويت.


وعبّرت أصالة عن سعادتها بالغناء في "القرية العالمية"، متوجهة بالشكر المسبق للمعنيين في "القرية العالمية" و"روتانا" على حسن الإهتمام ، واختيارها لإحياء هذا الحفل الذي سيعد هو أول لقاء لها مع جمهور "القرية".


قائلة :"سأقدم في الحفل العديد من الأغاني التي أخاطب من خلالها جمهور مختلف، خاصة واني اعلم ان جمهور "القرية العالمية" هم من جميع الفئات والأعمار والجنسيات، وان شاء الله نقضي سويا أوقاتا حلوة مع بعض، فثقتي بـ"روتانا" كبيرة في أن يكون الحفل منظما ومميزا كجميع حفلاتهم التي شاركتهم فيها". وعن جديدها ، تكشف أصالة ان لديها البوما خليجيا يتم الإتفاق على إنجازه وطرحه ضمن مظلة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

وكانت حفلات "القرية العالمية" بالتعاون مع "روتانا" قد استقبلت مؤخرا المطرب العراقي محمود التركي، الذي حقق حضورا مميزا من خلال أغنية "تعال تعال"، وقد أبدى محمود سعادته لكونه بدأ 2020 بحفل كبير في "القرية العالمية".


وفي لقائه مع أهل الاعلام و"السوشيال ميديا" صرّح عن أغانيه الجديدة التي صدرت بالأسواق مؤخرا والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر القناة الخاصة به علماً ان قناته حديثة العهد.


وفي الحفل قدم التركي جديده وقديمه من الأغاني العراقية المحببة.

الجدير ذكره ان مهرجان "القرية العالمية" و"روتانا" ، إنطلق مع بداية شهر نوفمبر 2019، بحفلات نجومها: نوال الزغبي، بدر الشعيبي، حمد العامري، وليد الشامي، رامي صبري محمود التركي، وسيستمر حتى شهر ابريل 2020 المقبل ، وسيكون الجمهور فيها على موعد مع حفلات ونجوم اخرين لهم شهرتهم وجماهيريتهم الواسعة.
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