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أستون فيلا يقترب من ضم نزونزي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:45 م
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نزونزي
نزونزي
وكالات
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أصبح نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، قريبا من ضم الفرنسي ستيفن نزونزي لاعب وسط جالطه سراي التركي المعار من روما الإيطالي، وذلك عقب إيقاف اللاعب من قبل النادي التركي.

وكان نزونزي تم إيقافه من قبل ناديه التركي، عقب مشادة مع زملائه في ملعب تدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نزونزي - 31 عاما - يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا، حيث سبق له اللعب لناديي بلاكبيرن روفرز وستوك سيتي، وأن أستون فيلا يتصدر سباق الأندية الراغبة بضمه.

وتعرض أستون فيلا لهزيمة ساحقة أمام ضيفه مانشستر سيتي 1 / 6، وهو ما أكد حاجة النادي لمزيد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تجنب الهبوط للدرجة الأولى خاصة مع احتلال الفريق المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

وكان نزونزي ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العام 2018 والتي أقيمت في روسيا.

وتعاقد أستون فيلا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع كل من الإسباني المخضرم بيبي رينا حارس مرمى ليفربول السابق، ليحل محل توم هيتون المصاب، وكذلك داني درينك ووتر لاعب تشيلسي وليستر سيتي السابق.

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