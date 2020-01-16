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من القاهرة لـ"أسوان".. تفاصيل مصرع شقيقين في حادث قطار بالبدرشين

الخميس 16/يناير/2020 - 06:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، أن الشقيقان اللذان لقيا مصرعهما مساء الأربعاء، حال عبورهما شريط السكة الحديد بمركز البدرشين، هما "أيمن.س"، 40 سنة، صاحب محل ملابس، وشقيقته "صابرين"، 26 سنة، ولقيا مصرعهما حال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

وبينت المعاينة، أنه حال عبورهما شريط السكة الحديد تصادف قدوم القطار رقم 976، القادم من القاهرة إلى أسوان، ما أسفر عن وفاتهما متأثران بإصابتهما.

كان شقيقان لقيا مصرعهما في حادث قطار، مساء الأربعاء، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد حسام لافي، مأمور مركز شرطة البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بمصرع شقيقان حال عبورهما شريط السكة الحديد.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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الكلمات المفتاحية

قطار حادث البدرشين

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