أول ضحايا أليو بادجي في الأهلي





حسم النادي الأهلي التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الحالي.





وتعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير الجاري مقابل 3 مليون دولار على أن يتم الاعلان الرسمي خلال الساعات القادمة.





ويصل السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي إلى القاهرة يوم الخميس للكشف الطبي واتمام انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي ليكون الصفقة الثانية بعد محمود عبد المنعم "كهربا".





وعلم "الفجر الرياضي" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على رحيل المغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.





وفتح فايلر الباب أمام لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح أمام رحيل وليد أزارو لعدم حاجته الفنية لخدماته في الفترة القادمة بالإضافة إلى التعاقد مع السنغالي أليو بادجي من الدوري النمساوي.





ومن المقرر أن يكلف الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر بتسويق المغربي وليد أزارو في الميركاتو الشتوي الحالي لافساح المجال للتعاقد مع مهاجم رابيد فيينا النمساوي خلال الساعات القادمة.





ويرحل المغربي وليد أزارو عن النادي الأهلي في الفترة القادمة سواء عن طريق البيع النهائي أو على سبيل الإعارة لمدة موسم .





ونجح مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في إنهاء إجراءات التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي، والحصول على خدماته بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.









اللاعب صاحب الـ22 عاماً وافق على الانتقال إلى المارد الأحمر، بعد الاتفاق مع ناديه ووكيله على كافة بنود التعاقد والقيمة المادية التي سيحصل عليها في الجزيرة ، وسيتواجد في القاهرة خلال 48 ساعة وسيخضع للكشف الطبي، على أن يكون تحت أمر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال أفريقيا.



