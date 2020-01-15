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عقوبات مباراة جمهورية شبين وسيراميكا بالقسم الثاني

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:36 م
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بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أعلنت لجنة الإنضباط، بالإتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مباراة جمهورية شبين وسيراميكا، التي أقيمت مؤخراً بختام منافسات الدور الأول، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وشملت العقوبات، إيقاف محمود حميد، لاعب جمهورية شبين، 6 مباريات، وإيقاف محمد شعبان، مدرب الجمهورية السابق، 8 مباريات، على خليفة الأحداث التي حدثت عقب نهاية لقاء جمهورية شبين وسيراميكا بختام الدور الأول.

وتعاقد مسؤولو الجمهورية مؤخرًا مع سمير كمونه، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق الأول لكرة القدم، يعاونه هيثم شعبان، وعلي سالم، وعدلي محجوب، مدرب حراس مرمى.

ويستعد الفريق المنوفي، لخوض منافسات الدور الثاني، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني.

وتعاقد فريق الجمهورية، مع 3 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وهم، وائل علي، مهاجم المنيا، ومحمد آدم، مدافع المنيا مواليد 98، وقام اللاعبان بالتوقيع لنهاية الموسم الحالي، ويوسف علاء صانع ألعاب الأهلي وسموحة مواليد 97.
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