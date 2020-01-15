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محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش صناعة الأثاث والفخار (صور)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:36 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأصحاب ورش نجارة الأثاث والخزف والفخار بقريتي كتامة والفرستق بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب لمناقشة طلباتهم وذلك للنهوض بهذه القرى والصناعة التي تشتهر بها وجعلها قرية نموذجية ومنتجة.

وأكد محافظ الغربية أننا بصدد تطوير القرى التي تشتهر بمنتجات وصناعات حيث سيتم تطوير الطرق والبنية التحتية وتطوير جميع القطاعات سواء تعليمية أو صحية وذلك لسهولة الوصول إليها وحتى تكون قرية منتجة وجاذبة تعمل على إنتشار منتجاتها وتكون قرية تشتهر بمنتجاتها وتوزيعها إلى جميع محافظات الجمهورية وكذا الوصول إلى العالمية.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن النهوض بهذه القرى ومنتجاتها يساعد في القضاء على البطالة وزيادة مواردها ورفع المستوى المعيشي للمواطنين بها.
محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش صناعة الأثاث والفخار (صور)
محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش صناعة الأثاث والفخار (صور)
محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش صناعة الأثاث والفخار (صور)
محافظ الغربية يلتقي أصحاب ورش صناعة الأثاث والفخار (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر فخار الغربية اخبار اثاث

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