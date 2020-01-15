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أحمد صلاح حسني يغازل جمهور منى الشاذلي في برنامج معكم
الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:46 م
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لمياء علي
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حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفًا عبر برنامج معكم وهو من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.
وداعب أحمد صلاح حسني الجمهور المتواجد بالحلقة فور دخوله وقال "اي القمرات دول"، لترد منى الشاذلي قائلة: دا جاي يعاكس".
وتحدث أحمد حسني عن أمور كثيرة وأبرزها مسلسله الرمضاني حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
يشار إلى أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً
وداعب أحمد صلاح حسني الجمهور المتواجد بالحلقة فور دخوله وقال "اي القمرات دول"، لترد منى الشاذلي قائلة: دا جاي يعاكس".
وتحدث أحمد حسني عن أمور كثيرة وأبرزها مسلسله الرمضاني حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
يشار إلى أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc"، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً
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