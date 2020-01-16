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البرلمان الليبي: لن نوقع على وقف إطلاق النار إلا بشروط

الخميس 16/يناير/2020 - 07:03 ص
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فتحي المريمي
فتحي المريمي
كساب أحمد
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قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، إن شروط مجلس النواب للتوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار مع حكومة الوفاق، تتمثل في: تسليم المليشيات الإرهابية سلاحها إلى الجيش الوطني الليبي، أما فكرة الدخول مع هذه الجمعات الإرهابية في شراكة لحكم ليبيا فهذا أمر مرفوض.

وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا، وهذا الأمر يشكل خطر على دول الجوار ودول المطلة على البحر المتوسط.

ولفت المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي إلى أن رئيس مجلس النواب أرسل خطابات عديدة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بأن حكومة الوفاق منتهية الولاية منذ ما يقرب من عامين.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا توك شو اتفاق لوقف النار أخبار

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