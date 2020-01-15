وفاة وكيل عام مطرانية الجيزة والبابا تواضروس يقدم التعازي

أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل عن رحيل الأب الفاضل القمص يوحنا منصور وكيل عام مطرانية الجيزة سيم كاهنًا بيد نيافة الأنبا دوماديوس يوم ٢٤ مايو ١٩٦٣للخدمة في كنيسة مارجرجس الشهيد القبطية الأرثوذكسية، شارع مراد، الجيزة.



كما أعلنت الكنيسة عن أقامة صلاة الجنازة غدًا بالمطرانية الساعة الواحدة ظهرًا والعزاء مساءً بالمطرانية وسيكون الجثمان موجود بالقداس السابعة صباحًا.



كما تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيئودوسيوس اسقف وسط ايبارشية الجيزة ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص يوحنا منصور كاهن كنيسة مارجرجس مطرانية الجيزة. ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.