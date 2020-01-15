إصابة 15 عامل إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 15 عامل بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمالة زراعية بطريق أبو المطامير الصحراوي بمحافظة البحيرة.



تلقي اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة ابو المطامير برئاسة المقدم أحمد سمير، رئيس المباحث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية.



أسفر الحادث عن إصابة 15 عاملًا هم كل من "محمد محروس"، سعيد رمضان رجب رمضان، محمد فتحى، يوسف وهبه، عبد الحميد صلاح، هشام محمد، سمير عيد، وليد صلاح، ظريف ذكى، أحمد محمود، محمد عبد الفتاح، رجب أحمد، هيثم محمد، أيمن السيد"، وجميعهم من مقمين بقرية الكفاح، وتم نقلهم لأحد المستشفيات الخاصة بأبو المطامير وخروجهم ماعدًا الأخير تم تحويل لمستشفي أبو المطامير المركزي، لإصابته باشتباه بنزيف بالمخ وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.