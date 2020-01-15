البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات





واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من توقيع المرحلة الأولي من الإتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، لتلتزم الصين بشراء منتجات أمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021، بالإضافة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 29030.2 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي قياسي جديد عن 3289.3 نقطة.





وزاد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 9258.7 نقطة.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.230.