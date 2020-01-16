بعد وفاة أول حالة بفيروس H1N1.. هذه سبل الوقاية منه



وانتقلت السيدة إلى جوار ربها بعد أن خضعت للعلاج بالعناية المركرة.



وأهابت وزارة الصحة المواطنين بضرورة اتباع عددًا من العادات الصحية للوقاية من المرض، ومن بينها عزل المصابين، وتجنب المناطق المزدحمة قدر الإمكان.



وحول طرق الوقاية من فيروس h1n1 يقول الدكتور صلاح الجمل، استشاري الأمراض الصدرية، إن اتباع القواعد الصحية السليمة، وتجنب الاختلاط بالمرضى من بين أفضل طرق الوقاية، لافتًا إلى أن المستشفيات المصرية مؤهلة للتعامل مع هذا المرض.



وطالب استشاري الأمراض الصدرية المواطنين بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون على الدوام؛ لقتل البكتيريا والجراثيم، مؤكدًا على أن الوقاية دائمًا خيرًا من العلاج.



في سياق متصل، وجه الدكتور علي عبد الوهاب، استشاري الصدر رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدًا على أن المصل المضاد للمرض متوفر في جميع المستشفيات بكميات كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة غسل الأيدي بغسول الكحول خاصة بعد ملامسة البشرة أو الأنف.



وأوضح استشاري الصدر، أنه يمكن التعامل مع الشخص المصاب مع ترك مسافة كافية كـ"فاصل" بين الشخص المريض والسليم، مشددًا على ضرورة عزل الشخص المصاب بعيدًا عن بقية أفراد الأسرة؛ منعًا لانتشار المرض.



وأعلنت وزارة الصحة أن المصل المضاد للمرض متوفر باحتياطي مخزون استراتيجي يكفي لنصف عام.

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، وفاة أول حالة مصابة بفيروسh1n1، والحالة لسيدة بعمر 51 عامًا، وتعيش بمحافظة أسيوط.