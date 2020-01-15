حتى لا يطير الدخان للكاتب إحسان عبد القدوس مسلسل تليفزيوني رمضان القادم

وقعت اليوم الدار المصرية اللبنانية وشركة العدل جروب عقد ترخيص تحويل قصة "حتى لا يطير الدخان" للكاتب الكبير احسان عبد القدوس لمسلسل تليفزيوني يعرض في شهر رمضان القادم بطولة الفنان مصطفى شعبان.



قام بتوقيع العقد الناشر محمد رشاد مع أحمد جمال العدل في حضور احمد عبد القدوس نجل الكاتب الراحل احسان عبد القدوس.



كما شهد التوقيع أحمد رشاد المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية ونورا ونرمين رشاد أعضاء مجلس الإدارة وشريف زلط المدير المالي لشركة العدل جروب.

