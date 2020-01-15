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تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
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حصلت "الفجر" على التقرير المبدئي لحالة مصابو حادث الكريمات الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع وإصابة ١٥ طبيب

وأظهر التقرير إصابة كلا من:جهاد محمد يوسف على، 26 عامًا، مصابه بكدمات بالساق، وفاطمه منصور محمد منصور، 26 عاما،مصابة بكدمات بالكتف والذراع الأيسر، وسلمى حسونه حسن محمد 26 سنه مصابة بكدمات بالكتف، وزين صالح محب الدين أحمد، مصاب بجرح بالراس واشتباه مابعد الارتجاج، نورا كمال عبد اللطيف، مصابه بكسر في الحوض والفخذ الأيسر.

وايمان عاطف شفيق، مصابة كسر بالفقرات فقرات بالظهر، وراعوث القس مصابة بكسر مضاعف في عظمه الفخذ الأيسر وانفجار بالرحم وجنين متوفي، وخلع بنفصل الفخذ الأيمن وخلع بنفصل الفخذ، وأمنيه رفعت على محمد، 22 عامًا، مصابه بشرخ في الحوض وجرح قطعي الذكر، وايه رفعت على محمد، ٢٦ عامًا، مصابة بشرخ في الفقره الصدريه العاشره من العمود الفقري وكدمات بالوجه والأنف ونزيف أمسي وكدمات بالصدر، وايمان علي محمد محمود 26 سنه بكدمات متفرقه بالجسم كسور.

ونعت نقابة أطباء المنيا في بيان لها الطبيبات اللاتي لقين مصرعهن آثر الحادث داعين الله أن يتم شفائه علي المصابات بالحادث.

وشهدت المنيا حالة من الحزن بسبب الحادث وتحولت مواقع السوشيال ميديا الى ساحات للعزاء وانتقاد قرار السفر خاصة لعدم سفرهم بالقطار وتبليغهم بموعد تدريب الوزارة باربع وعشرين ساعه فقط مما جعلهم يستقلون ميكروباص.

وأمرت وزيرة الصحة الدكتوره هالة زايد أمرت بنقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر، والمتوفين إلى مشرحة زينهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونعت نقابة أطباء المنيا، "شهداء المهنة" الذين لقوا مصرعهم في الحادث المروع على الطريق الصحراوي، أثناء توجههم لحضور تدريب تابع لوزارة الصحة.
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
تعرف على الحالة الصحية لمصابي حادث أطباء المنيا بالكريمات
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الكلمات المفتاحية

مصر المنيا اخبار أطباء المنيا

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