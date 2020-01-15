خبير: امتلاك مصر تقنية تموين الطائرات بالجو يمكنها من الوصول لأي مكان

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تموين الطائرات بالوقود في الجو، يؤدي إلى مضاعفة مداها بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: "في ناس فاكرة إن مصر معندهاتش القدرة توصل لأماكن معينة، ولكن هذا غير حقيقي".



وتابع "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تموين الطائرات في الجو في حاجة إلى قدر كبير من التدريب، لكي لا يقع أي خطأ، مشيرًا إلى أن امتلاك مصر تقنية تموين الطائرات يعني أن مصر قادرة على الوصول إلى أي مكان لتنفيذ أي عملية عسكرية.



وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حرصت على تنويع مصادر الأسلحة الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لا تستطيع كافة الدول فعله.



