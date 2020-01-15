Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير: امتلاك مصر تقنية تموين الطائرات بالجو يمكنها من الوصول لأي مكان

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن تموين الطائرات بالوقود في الجو، يؤدي إلى مضاعفة مداها بصورة كبيرة للغاية، معقبًا: "في ناس فاكرة إن مصر معندهاتش القدرة توصل لأماكن معينة، ولكن هذا غير حقيقي".

وتابع "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تموين الطائرات في الجو في حاجة إلى قدر كبير من التدريب، لكي لا يقع أي خطأ، مشيرًا إلى أن امتلاك مصر تقنية تموين الطائرات يعني أن مصر قادرة على الوصول إلى أي مكان لتنفيذ أي عملية عسكرية.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر حرصت على تنويع مصادر الأسلحة الفترة الأخيرة، وهذا الأمر لا تستطيع كافة الدول فعله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو تزويد الطائرات بالوقود القوات المسلحة اخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 4 ساعات

تحدد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. أول كلاسيكو لـ "كيكي سيتين"

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

هشام الحلبي: الشرطة توجه العديد من الضربات على الإرهابيين في العريش

خبير عسكري: "برنيس" رسالة ردع لمن يفكر بالاعتداء على مصالحنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status