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التعادل الإيجابي يحسم موقعة الاتحاد وأولمبيك آسفي بالبطولة العربية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:00 م
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الاتحاد
الاتحاد
وكالات
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تقدم أولمبيك أسفي المغربي خطوة هامة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأندية العربية لكرة القدم (كأس الملك محمد السادس)، بعدما اقتنص تعادلاً بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه اتحاد جدة السعودي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، بادر أيوب الكعداوي بالتسجيل لمصلحة أسفي في الدقيقة 28، غير أن عبدالإله المالكي أحرز هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 46.

وبات يكفي أسفي التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه الشهر المقبل لبلوغ المربع الذهبي للبطولة، فيما أصبح يتعين على اتحاد جدة الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1-1.

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