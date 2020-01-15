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اغتصبهما وقتل إحداهما.. المؤبد لعاطل هتك عرض ابنتيه بعين شمس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 11:00 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قضت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد على خلفية إتهامه بهتك عرض نجلتيه وقتل إحداهما إثر تعديه عليها جنسيا، في القضية رقم 267 لسنة 2019 جنايات عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم " ياسر.ر"، 45 سنة، عاطل، تعدي جنسيا على طفلتيه "سلوي وسلمي"، ولدي محاولة إحداهما الهرب منه، قتلها بعد وصلة تعذيب.

وقالت ابنة المتهم "سلمي" خلال التحقيقات التي أجريت معها، إن والدها كان معتاد على ممارسة الجنس معهما عنوة عنهما، وذلك بعد إحتجازهما داخل غرفته وإجبارهما على خلع ملابسهما ويوم الجريمة حاولت شقيقتها "سلوي" الهروب من والدهما، ما دفع والدها إلى تقييدها بحبل خشية من فضحه ووضع "شطة" داخل فمها وكمم فمها بلاصق، ثم إنهال عليها بالضرب بقطعة حديدية وصعقها بسلك كهربائي، حتى لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها وفر هاربا.

وأفاد تقرير الطب الشرعي للمجني عليها بتعرضها لتعذيب ووجود كسر بالذراع الأيسر وتكوين سدة رئوية بالنسيج الرئوي، ما أدي إلى وفاتها.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة تمكنت من القبض على عاطل لاتهامه بالتعدي الجنسي على طفلتيه، وتعذيب إحداهما حتي الموت خشية من فضحه، حال محاولتها الهروب وأخطر مدير أمن القاهرة بالواقعة وأمر بالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

محكمة شمال القاهرة عين شمس عاطل السجن المؤبد

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