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موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:57 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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أعلنت اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالاتفاق مع لجنة المسابقات بالجبلاية برئاسة حسام الزناتي موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.


وحددت اللجنة الخماسية موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري العام، بعدما استقرت اللجنة على الموعد النهائي لمباراة السوبر المصري بين "القطبين" والتي تقرر اقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وستشهد المباراة تقنية حكم الفيديو "VAR".

موعد قمة الدوري بين الأهلي والزمالك:

وقررت اللجنة الخماسية اقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 24 فبراير المقبل على ستاد القاهرة الدولي، وذلك بدلا من اقامتها يوم 19 فبراير نظرًا لإقامة مباراة السوبر بين الفريقين في الامارات يوم 20 من نفس الشهر.

 

وذكرت تقارير صحفية أن هناك مقترح بإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري بالإمارات ايضا لاستغلال وجود الفريقين هناك لخوض مباراة السوبر، ولكن نفي مسئولي اتحاد الكرة تلك الأنباء، وستقام المباراة بنسبة كبيرة على استاد القاهرة الدولي كما كان مقررًا لها من البداية.

 

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بـ 29 نقطة.

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