منتخب السعودية يهزم سوريا ويتأهلان سويًا لدور الـ8 بكأس آسيا تحت 23 عامًا

صعد المنتخبان السعودي والسوري إلى الدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة أمم آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما لكرة القدم، المقامة في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب ستاد "ثاماسات" في باثوم ثاني، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.





وحسم المنتخب السعودي المباراة أمام نظيره السوري بهدف وحيد سجله فراس البريكان قبل عشر دقائق من نهاية المواجهة.





ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى سبع نقاط ليفوز بصدارة المجموعة ويلتقي في الدور الثاني نظيره التايلاندي صاحب الضيافة والمتأهل من المركز الثاني في المجموعة الأولى.





أما المنتخب السوري، فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ليتأهل من المركز الثاني ويلتقي في دور الثمانية نظيره الأسترالي متصدر المجموعة الأولى.





وودع المنتخب القطري منافسات البطولة حيث أنهى مشواره في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل اليوم مع نظيره الياباني 1- 1 في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية .



