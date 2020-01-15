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تحدد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. أول كلاسيكو لـ "كيكي سيتين"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:54 م
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
عبدالقادر عرابي
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كشف الإتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة أندية الدوري الإسباني " لا ليجا" النقاب عن موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وستقام المواجهة المرتقبة يوم 1 مارس المقبل من العام لجاري 020 بملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحددت لا ليجا الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي " توقيت إسبانيا"، الثامنة بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة كموعد لإنطلاق المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم على مستوى العالم.

وستكون تلك المباراة هي الكلاسيكو الأول لمدرب برشلونة الجديد كيكي ستيين، والذي تم تعيينه منذ أيام قليلة خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

وشهد كلاسيكو الدور الأول الكثير من الجدل، عقب تأجيله من يوم 26 أكتوبر 2019 ليوم 18 ديسمبر من نفس العام، بعد حدوث إضطرابات سياسية في إقليم كتالونيا معقل نادي برشلونة، بعد أن قامت السلطات الإسبانية بإعتقال سياسيين كتالونيين.

يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول آلت للتعادل السلبي بين الفريقن، في ظاهرة لم تحدث منذ 17 عاماً في مواجهات الفريقين.

ويحتل الفريقان صدارة الليجا برصيد 40 نقطة بعد إنقضاء الدور الأول، ويستعدان لإستئناف مشوار الليجا في الدور الثاني بمواجهة ريال مدريد وأشبيلية، ولقاء برشلونة وغرناطة.
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