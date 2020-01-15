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"الجنائية الدولية" تعلن عدم اختصاصها بالتحقيق في اغتيال سليماني

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:49 م
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المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
وكالات
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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، عدم اختصاص المحكمة بإجراء تحقيق في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن إيران والعراق والولايات المتحدة لا تعتبر أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية ولم تعترف باختصاصها وفق المادة 12.3 من ميثاق روما، وبالتالي فإن النظر في هذه المسألة خارج اختصاص المحكمة.


وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي قد أعلن أن إيران تعتزم رفع دعوى ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة الجنائية الدولية.


كما تحدث رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله إبراهيم رئيسي، عن عزم طهران مقاضاة ترامب، معتبرا اغتيال قاسم سليماني "انتهاكا لجميع القوانين".

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