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أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:51 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 15 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى رحيل ارنستو فالفيردي مدرب البارسا بعد خسارة السوبر الاسباني امام أتليتكو مدريد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 15 - 1 - 2020 :-

- رسميًا.. مدافع برشلونة ينتقل إلى شالكه

تعاقد نادي شالكه الألماني مع المدفع الفرنسي جان كلير توديبو قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وجاء تعاقد النادي الألماني مع المدافع الفرنسي الشاب عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي وقعت عليه، وانضم توديبو إلى نادي شالكه الألماني على سبيل الإعارة مقابل مليون ونصف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

- مفاجأة.. كيكي سيتين يدرس إعادة نجم برشلونة المعار

أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة تفكر في إعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب الفريق والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وأشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الجديد معجب جدا بإمكانيات كوتينيو وهو من طلب من إدارة النادي أن يعود للفريق في الشتاء.

- مدرب برشلونة الجديد يطلب أول صفقة

وفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الجديد يحلم بتعاقد النادي مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي، واشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين معجب بامكانيات اللاعب فابيان رويز لاعب وسط نابولي خاصة بعدما اشرف على تدريبه خلال فترة عمله مع ريال بيتيس.

- مدرب برشلونة الجديد يحرج رئيس النادي

كذب سيتين مدرب برشلونة تصريحات رئيس النادي وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد تعيينه مدرباً للفريق خلفاً للمقال فالفيردي، وكان رئيس برشلونة قد قال في تصريحات السابقة، بإنه تحدث ى العديد من المدربين خلال الفترة الماضية، لأن الإدارة توقعت حدوث بعض المشاكل مع المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وعلى الجانب الآخر، قال سيتين خلال مؤتمر تقديمه: " كانت مفاجأة لي أن برشلونة اتصل بي قبل يوم واحد من تقديمي، ولم أتردد عندما تلقيت العرض.

- نجم بالميراس إلى برشلونة خلفا لبوسكيتس

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات بينه وبرشلونة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا، وأوضح أن الصفقة تبلغ قيمتهعا 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدًا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع بلوجرانا.

- الكشف عن السر وراء استبعاد بوكيتينو من تدريب برشلونة

ذكرت صحيفة "دياريو سبورت"، أن بوتشيتينو لم يكن مرشحاً قوياً لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة، في ظل العداء الكبير الذي يحمله المدرب الأرجنتيني ضد البلوجرانا، حيث سبق له إطلاق العديد من التصريحات الساخرة ضد البلوجرانا، حينما كان يعمل مدرباً في اسبانيول، والتي كان منها وصف فكرة تدريب البلوجرانا يوماً ما بالأمر المستحيل.

- برشلونة يخطط لخطف نجم نابولي

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن اسم الإسباني فابيان رويز ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن سيتين حرم برشلونة في وقتٍ سابق من التعاقد مع فابيان رويز عندما كان اللاعب في ريال بيتيس عقب آداؤه في بطولة أوروبا تحت 21 سنة وتتويجه بجائزة أفضل لاعب.

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