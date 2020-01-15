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كبير الأطباء الشرعيين السابق: زوج نانسي عجرم ارتكب جريمة القتل عمدا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:52 م
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نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
داليا الحسين
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كشف الدكتور أيمن عطاالله المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا، تفاصيل مثيرة وأسرار جديدة حول قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي عرض لاقتحام الفيلا تعرض لعملية مونتاج وتم حذف 4 دقائق.

وقال "عطاالله" خلال تقديمه برنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء إن المسدس الذي استخدمه زوج نانسي عجرم فادي الهاشم، مسدس نمساوي عند ضغط على الزناد يخرج منه 17 طلقة.

من جانبه، قال أيمن فودة، كبير أطباء الطب الشرعي السابق، إن الإصابة بـ17 طلقة في جميع أنحاء الجسم بالصدر والفخذ والظهر والكتف والساعد الأيمن، دليلًا على وجود تعمد في إطلاق النار، وهذه ليست حالة دفاع عن النفس.

وتابع كبير أطباء الطب الشرعي السابق: "استمرار إطلاق النار بهذا الشكل دليل أن هناك تعمد في القتل"، مؤكدًا أن المعطيات تؤكد أن زوج نانسي عجرم ارتكب جريمة قتل عمد.
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