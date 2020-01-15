Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمن الإيراني يزيد من قواته حول جامعتي "طهران وأمير كبير"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تواجد الأمن الإيراني بشكل كثيف حول جامعتي (طهران، وأمير كبير)؛ خوفاً من استمرار الاحتجاجات، وخروجها عن السيطرة، بحسب ما نقلت مصادر، لموقع "إيران إنترناشيونال".

وأفاد شهود عيان: بأن القوات الأمنية المكثفة مدججة بالأسلحة الخفيفة والهراوات، وترافقها قوات أمنية بأزياء مدنية، تحوم حول الجامعتين في طهران.

وشهدت جامعة طهران، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجات على طريقة التعامل مع قضية الطائرة، فيما منع الأمن الطلاب من مغادرة جامعة أمير كبير.

وقال موقع "إيران إنترناشيونال عربي" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلاً عن بيان لاتحاد الطلاب الجامعيين الإيرانيين: إن "هناك أجواء أمنية حول جامعة أمير كبير، ويتم منع الطلاب من مغادرة الجامعة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج والطلاب".

وتعالت الهتافات للعشرات في إحدى جامعات طهران: بـ "قتلوا نخبتنا واستبدلوهم برجال دين"، في احتجاج على إسقاط الطائرة التي قُتل كل من كان على متنها، وعددهم 176 شخصاً، بعضهم طلبة إيرانيون.

كما نُظمت احتجاجات في كرمان مسقط رأس قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل مؤخراً في غارة أمريكية في العراق، تطالب برحيل المرشد علي خامنئي، وهتف المحتجون في كرمان "الموت لولاية الفقيه على كل هذا الإجرام".

وأكد موقع "إيران إنترناشيونال" على إصابة عدة أشخاص بجروح، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين المشاركين في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية في طهران ومدن أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طهران جامعة طهران الاحتجاجات الأمن الإيراني إيران أمير كبير

أخبار تهمك

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تحدد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. أول كلاسيكو لـ "كيكي سيتين"

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 7 ساعات

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ"رد حاسم وثوري" على الاحتجاجات

اعتراف خطير.. إيران تعيش أصعب أيامها

بومبيو: الشعب الإيراني سئم من وحشية الحرس الثوري وفساده

زعيم المعارضة الإيرانية يطالب خامنئي بـ"التنحي عن منصبه"

إيران.. إطلاق سراح السفير البريطاني عقب إحتجازه لساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. شوارع إيران تعلن الحرب على الملالي والمقاومة تشعل أوروبا (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status