رسميًا.. القومي يتعاقد مع مدافع طهطا





نجح مسئولو نادي القومي في دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثالث، بالتعاقد مع اللاعب محمد أشرف مدافع طهطا، البالغ من العمر 23 عاماً، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر لدعم الفريق في الدور الثاني للمجموعة الخامسة بالدوري القسم الثالث.



ووقّع اللاعب على عقود انضمامه للقومي، في حضور كلاً من أحمد رضوان المدير الفني وطه فؤاد المدرب العام وأحمد عاطف إداري الفريق.



وجاء انضمام اللاعب للفريق بعد اشادة رضوان المدير الفني للفريق، والذي أكد انه سيكون أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق في الفترة القادمة.



سبق اللاعب أن ارتدى قميص الإتحاد وطهط، ويذكر أن القومي سيخرج لملاقاة العياط، على ملعب الأخير السبت المقبل.



ويحتل القومي المركز السادس برصيد 18 نقطة بينما يحتل العياط المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 34 نقطة

2- جولدي 32 نقطة

3- الإتصالات 31 نقطة

4- حلوان العام 28 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 18 نقطة

7- البدرشين 17 نقطة

8- الصف 16 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- جينيس 14 نقطة

11- بشتيل 12 نقطة

12- المعادي 12 نقطة

13- العياط 11 نقطة

14- الصيد 8 نقاط