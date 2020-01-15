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أسعار النفط تسجل أدني مستوي في 6 أسابيع

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:40 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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سجلت أسعار النفط أدني مستوي في 6 أسابيع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة لأعلى مستوي في تاريخية خلال الأسبوع الماضي بواقع 13 مليون برميل يومياً وتراجع المخزون النفطي بمقدار 2.5 برميل، وزيادة مخزونات البنزين لتسجل 6.7 مليون برميل، وإفصاح منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في تقريرها الشهري عن تراجع الإنتاجها بنحو 161 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.44 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي.


وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 57.81 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ جلسة 3 ديسمبر.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 64.236 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت القياسي خام برنت العقود الأجلة أسعار النفط

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