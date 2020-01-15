أخبار الأهلي اليوم الأربعاء: الكشف عن حجم إصابة متولي.. حقيقة رحيل أزارو.. أزمة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء أبرزها الفوز الكاسح الذي حققه الفريق بخماسية نظيفة على حساب فريق طنطا بالدوري الممتاز.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 25 / 1 / 2020:





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء:





1- الأهلي يكتسح طنطا بخماسية نظيفة في ليلة تألق "كهربا"





اكتسح الأهلي ضيفه طنطا بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي له في بطولة الدوري تحت قيادة رينيه فايلر هذا الموسم مبتعدًا في صدارة الترتيب.





وسجل أهداف الأهلي كلًا من حسين الشحات ومحمود "كهربا" "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن في الدقائق 11، 79، 81، 89، 91.





بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ 33 نقطة في صدارة الترتيب بالدوري الممتاز، يليه المقاولون العرب برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الزمالك بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، و توقف رصيد طنطا عند 10 نقاط بالمركز السادس عشر.





2- بعد الفوز على طنطا.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري





يحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب، يوم الأحد المقبل 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





3- الكشف عن حجم إصابة محمود متولي





كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها محمود متولي مدافع الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم أمام طنطا.





وكان متولي قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي اليوم أمام طنطا متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 65 ليحل زميله أحمد فتحي بديلًا له.





وأوضح عبد الحفيظ بأن إصابة متولي عبارة عن إجهاد في عضلة السمانة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.





وأضاف بأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي لتحديد إصابته مشددًا على أن الفريق يخوض عدد من المباريات في فترة زمنية قصيرة.





4- حقيقة فسخ تعاقد الأهلي مع وليد أزارو





كشف مصدر حقيقة الأخبار التي ترددت مؤخرًا عن قيام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإبلاغ المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر بفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء في يناير.





وقال المصدر بأن كل ما يتردد ليس له أساس من الصحة وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لم يتحدث مع اللاعب في هذا الأمر على الإطلاق.





وأضاف المصدر بأن أزارو مستمر مع الأهلي بشكل طبيعي ولا صحة لرحيله عن الأهلي في يناير حتى الآن.





وأكمل المصدر بأنه في حالة قيام مسئولو الأهلي بإبلاغ اللاعب بعدم الحاجة إلى خدماته سيتم فسخ التعاقد، من أجل تسهيل مهمة انتقاله لأي ناد.





أبرز أخبار النادي الأهلي





5- الأهلي يحسم صفقة الموسم





نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الأجنبي، والحصول على خدماته بصفة رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، حصل بالفعل على توقيع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فينا النمساوي، اليوم وأثناء تواجده في النمسا من أجل التفاوض مع ناديه.





وأضاف المصدر: "اللاعب وافق على الانتقال إلى المارد الأحمر، بعد الاتفاق مع ناديه ووكيله على كافة بنود التعاقد والقيمة المادية التي سيحصل عليها في الجزيرة".





واختتم: "اللاعب سيتواجد في القاهرة خلال 48 ساعة وسيخضع للكشف الطبي، على أن يكون تحت أمر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.





6- التفاصيل المالية لصفقة "بادجي" مهاجم الأهلي الجديد





توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي رابيد فيينا النمساوي للتعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن القيمة المالية لصفقة انتقال أليو بادجي لصفوف النادي الأحمر، بعدما أنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي كافة التفاصيل المالية الخاصة باللاعب.





وقال المصدر بأن أمير توفيق اتفق مع نادي رابيد فيينا النمساوي على قيام مسئولو النادي الأحمر بدفع مليون ونصف المليون يورو للحصول على خدمات بادجي.





وأضاف المصدر بأن بادجي سيحصل على مبلغ 700 ألف دولار كراتب سنوي يتقاضاه اللاعب في الموسم الواحد.





موجز أخبار النادي الأهلي اليوم





7- ضحية "بادجي" يِشعل أزمة في الأهلي:





كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة تواجه مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد مع السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ونشر شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" نهائيا.. أليو بادجي في النادي الأهلي".





وتابع شوبير:"أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي اتم منذ قليل كل اجراءات التعاقد مع المهاجم الجديد السنغالي آليو بادجي للانضمام لصفوف الاهلي".





وتحدث "شوبير" عن أزمة اللاعب الأجنبي الذي سيخرج من قائمة الفريق لقيد بادجي وقال:"جيرالدو يرفض الانضمام للصفاقسي وأزارو يتمسك بالبقاء في صفوف الأهلي، وحيرة في الأهلي من منهم سيخرج من القائمة".



