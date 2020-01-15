رانيا بدوي تحذر من فخ مد أمد مفاوضات سد النهضة (فيديو)

أشادت الإعلامية رانيا بدوي، بدور المفاوض المصري في مفاوضات سد النهضة التي تجري في واشنطن وحرصه الشديد علي عدم التفريط في حقوق مصر المائية، وإصراره على تدويل القضية للضغط علي إثيوبيا، إلا أنها حذرت من إهمال رؤية إثيوبيا ونظرتها لهذه المفاوضات وعدم الاكتراث بها.



وأضافت "بدوي" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "اليوتيوب والفيسبوك" أنه في الوقت الذي تتعامل فيه مصر مع أمريكا والرئيس دونالد ترامب، على أنه وسيط نجد الجانب الإثيوبي يرفض تماما القبول بهذه الوساطة رغم حضوره جلسات المفاوضات، حيث أطلق المسئولين على العملية برمتها أنها تفاهمات ومباحثات وليست مفاوضات، كما رفضت أن تسمي الجانب الأمريكي وسيطا وأكدت أنه مجرد مراقب.



وتابعت هذا الأمر يزيد المخاوف وعدم الثقة ويشير إلى رغبة إثيوبيا في التنصل من فكرة الالتزام بأي صيغة قد تصل إليها هذه المفاوضات، محذرة من الوقوع في فخ مد أمد المفاوضات، لأن ذلك قد يعني مراوغة جديدة من الجانب الإثيوبي لكسب مزيد من الوقت، حيث أعلنوا مؤخرا استعداد إثيوبيا لملء سد النهضة من جانب أحادي دون انتظار نتائج المفاوضات.



وأشارت إلى أن المتابع للصحف الإثيوبية يستطيع أن يعرف جيدًا الاتجاه الإثيوبي فهم يتعاملون مع النيل الأزرق الذي تحصل منه مصر على النسبة الأكبر من مياهها باعتباره نهر داخلي لها كامل الحق في التصرف فيه وليس نهرًا دوليًا، كما تتعامل مع سد النهضة كونه مسألة سيادة وهو أمر مغلوط تمامًا لأنه سد بني علي نهر دولي وسيؤدي إلى ضرر شديد لدول المصب.



وأكدت أنه حتى لو تم التوصل خلال المفاوضات التي تجري في واشنطن الآن علي صيغة جيدة لطريقة تشغيل السد وسنوات الملء يجب عدم التعامل مع ما تم التوصل اليه باعتباره أمر ملزم للجانب الإثيوبي، أو الاعتقاد بأنه سوف يلتزم لا محالة، حيث أثبتت التجارب السابقة عدم وفاء الجانب الإثيوبي بأي تعهد سابق وعدم احترامه لأي معاهدة أو اتفاق.

