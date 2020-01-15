Advertisements
Advertisements
Advertisements

اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية، مساء الأربعاء، أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، وأصيب عدد من المتظاهرين.


واعتقلت قوات الأمن اللبناني عددا من المحتجين أمام مدخل ثكنة الحلو، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.


ومساء أمس قام عدد من المحتجين بإشعال النيران على مدخل مبنى جمعية المصارف في بيروت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة والتعامل السيئ مع المودعين، وقد تم إخماد الحريق الذي اندلع علماً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وفي العاصمة بيروت، تجدد الاشتباك بين القوى الأمنية والمحتجين قرب مصرف لبنان، حيث رشق المحتجون الحجارة والمفرقعات النارية على العناصر الأمنية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أن قوات الأمن ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم. وأشارت الوكالة إلى أن متظاهرين عمدوا إلى تحطيم واجهات محال تجارية ومصارف في شارع الحمرا الرئيسي ببيروت، قامت القوى الأمنية على إثرها بتوقيف عدد من الشبان المشاركين في عمليات التخريب.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على" تويتر" أن بعض "المشاغبين" في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي. وأضافت أن "المشاغبين" حاولوا الدخول إلى باحة المصرف، وقاموا برشق الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا. وتحدثت قوى الأمن عن إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب، داعية المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان قوات الأمن ثكنة الحلو المحتجين الات اشتباكات

أخبار تهمك

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 5 ساعات

تحدد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.. أول كلاسيكو لـ "كيكي سيتين"

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: رحيل مدافع البرسا وكيكي يريد إعادة نجم البلوجرانا المعار ويطلب ضك أول صفقة ونجم جديد ينضم لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مظاهرات لبنان| هل تؤدي تصريحات "الحريري" لتهدئة موجة احتجاجات الثوار؟

مصادر عراقية: سقوط قتلى بالناصرية وإغلاق مديرية التربية في كربلاء

لبنان: قوات الأمن تفرج عن المتظاهرين المعتقلين

اشتباكات بين الأمن العراقي والمتظاهرين في النجف

مواجهات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسط بيروت

عناصر موالية لحزب الله تحرق خيام المتظاهرين وسط بيروت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status