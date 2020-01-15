خبير عسكري: "برنيس" رسالة ردع لمن يفكر بالاعتداء على مصالحنا

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قاعدة برنيس مكان للتدريب والعمليات العسكرية، لافتَا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دخول أسلحة حديثة للقوات المسلحة، وهذا يتطلب قاعدة عسكرية على أحدث مستوى، وهذا الأمر توفر في قاعدة " برنيس" المطلة على البحر الأحمر.



وتابع "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن القاعدة تهدف لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحفظ الأمن على الحدود الجنوبية، خلاف أنها رسالة ردع لمن يفكر في الاعتداء على مصالح مصر.



ولفت إلى أن الاكتشافات البترولية والغازية في البحرين الأحمر والمتوسط، أدت لتحركات غريبة من قبل بعض الدول، ولذلك كان لا بد من استراتيجية عسكرية قادرة على التحرك خارج الحدود لتأمين المصالح الاقتصادية لمصر.

