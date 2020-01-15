سائق يستعين بعاطل لإصابة ٣ أشقاء ببني سويف



كلف مدير امن بني سويف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهمان والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 567 جنح مركز شرطة بني سويف.



وتبين من التحريات الأولية تمكن قوات الشرطة من ضبط المتهمان وبحوزة الأول سلاح ابيض "مطواة قرن غزال" والثاني السلاح ناري المستخدم في الواقعة وهو عبارة عن فرد خرطوش.



كما تبين إصابة المتهم الثاني برش خرطوش بالساقين من الخلف.



كما تبين من التحريات أنه بمواجهة المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة، وقيام المتهم الثاني بإحداث اصابته بنفسه لإتهام الطرف الأخر، وتحرر المحضر اللازم وجاري اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أصيب 3 أشقاء بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لطلق ناري خرطوش، من عاطل تم الاستعانة به لضربهم من قبل زوج عمتهم بسبب خلافات عائلية بقرية الدوية بمركز بني سويف، وضبطت قوات الشرطة المتهمين بإصابة الأشقاء، اليوم، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، بورود إشارة من مستشفي بنى سويف التخصصي بوصول كلا من: "هيثم. ك. ع " 31 عام، كهربائي، مصاب رش خرطوش بالركبة اليمنى، وإخوته "ماهر" 25 عام، صياد، مصاب اشتباه قطع بشرايين وأوردة الساق اليسرى، و"محمد " 29 عام، صياد، مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، إدعاء طلق خرطوش، جميعهم مقيمين قرية الدوية دائرة المركز.وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص وسؤال المصابين اتهموا كلا من: "جلال. ح. ع" 28 عام، سائق، مقيم الدوية، دائرة المركز، زوج نجلة عم المصابين، و"معوض. ع. م" مقيم عزبة التحرير، قسم بنى سويف، بالتعدي عليهم بالضرب لحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المتهم الأول لخلافات عائلية، إلا أنهم فوجئوا في اليوم الثاني باستعانة زوج عمتهم بالمتهم الثاني في التعدي عليهم بالضرب، وإطلاقه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدث إصابتهم.