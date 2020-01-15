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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:30 م
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أخبار الزمالك اليوم الأربعاء
أخبار الزمالك اليوم الأربعاء
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 15 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحقيق فوز جديد في الدوري المصري الممتاز والتخطيط لخطف واحد من نجوم النادي الأهلي والتهديد بمقاطعة مباراة مازيمبي وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحقق فوز جديد في الدوري على حساب طنطا

استطاع نادي الزمالك أن يفوز على نظيره نادي طنطا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجونة.

مدافع بيراميدز يرفض الانضمام للزمالك

حدد رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز قراره بشأن الانضمام لصفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل.

وسبق ودخل الزمالك في خط مفاوضات قوي معه مطلع الموسم الجاري لكن بكار رفض الأمر وفضل الانتظار للموسم الجديد والانضمام إلى صفوف النادي الأهلي حيث يرى أن فرصة مشاركته في الأحمر ستكون أكبر مع اعتزال أحمد فتحي وعدم تواجد سوى محمد هاني فقط على الرغم حاجة الزمالك القوية للتدعيم في الجبهة اليمنى عقب هروب حمدي النقاز.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

يخطط مسئولو نادي الزمالك لخطف صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة للرد على انتقال كهربا للأهلي.

ويفكر الزمالك في جلب عقد أوروبي لصالح جمعة للرحيل عن الأهلي ثم فسخ العقد للانضمام للزمالك وهي نفس الطريقة التي اتبعها الأهلي في صفقة كهربا.


ويسعي الزمالك لخطف صالح جمعة من الأهلي واستغلال توتر علاقته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة فايلر والذي استبعده تماما من حسابات الفريق.


الزمالك يقضي على أحلام مصطفى محمد

أغلق مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد العروض العديدة التي وصلت له.

وكان أبرز العروض لمصطفى محمد من نادي رينجرز الاسكتلندي الذي تقدم بعرض رسمي للزمالك لضم اللاعب في يناير الجاري.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يهدد بمقاطعة مباراة مازيمبي

هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقاطعة مباراة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا اعتراضًا نقل وتغيير موعد المباراة من يوم ٢٥ يناير إلى يوم ٢٤ من الشهر ذاته.

وقال منصور تعليقًا على تقديم موعد المباراة لمدة ٢٤ ساعة إنه يرفض اللعب يوم ٢٤ وإذا وهناك نية لتغيير الموعد سوف يلعب يوم ٢٦ يناير.

وأكد منصور أن فريقه ليس له علاقة بمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في بطولة إفريقيا وأنه لن يخوض اللقاء في الموعد المقترح.


ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفارس الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي يوم الإثنين القادم 20 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود.

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