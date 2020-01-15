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مدرب طنطا: ليس مقبولًا أن نخسر بهذه النتيجة.. وأعتذر للجماهير ولمجلس الإدارة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:32 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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عبر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن استياءه الشديد من انهيار مستوى لاعبيه أمام الأهلي والخسارة بخماسية نظيفة في الدوري الممتاز اليوم.

وأضاف المزين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اعتذر لجماهير طنطا ومجلس الإدارة لم يكن مقبولا الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة حتى وإن كانت أمام الأهلي".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة على مدار ٧٠ دقيقة ثم انهار لاعبينا بدون مبرر واستقبلنا ٤ أهداف في ١٠ دقائق، رغم أن تعليماتي كانت للاعبين بضرورة منع الأهلي من التسجيل بعد الهدف الأول".

وتابع: "فقدنا التركيز في عدة دقائق تسببت في الخسارة ولم نظهر بشكل جيد كعادتنا في المباريات الماضية. لا أعتقد أن السبب في ذلك هبوط المردود البدني للاعبين فقد كنا جيدين".

وأتم: "لا أجد مبررا للخسارة اليوم. سنستعد للمباريات المقبلة من أجل التعويض والخروج من تبعات خسارة اليوم".
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