متحدث "الكهرباء" يكشف آخر مستجدات الربط مع الدول الأخرى (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، آخر مستجدات المشروعات التي سيتم تفعيلها بشأن الربط الكهربائي مع الدول المختلفة.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، أن هناك خطوط ربط موجودة بالفعل مع الأردن وليبيا، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان هناك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين هيئة الربط الخليجي ومصر والأردن.



وأشار إلى أن هناك مذكرة تفاهم للربط مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير جدًا بين الجانبين في هذا الشأن، بالإضافة إلى خطوط الربط مع أوروبا، وإفريقيا، والعديد من الدول الأخرى.

