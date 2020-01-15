محمود فارس يُقدم واجب العزاء في نجل مايا مرسي (صور)

حرص الفنان محمود فارس، على تقديم واجب العزاء في نجل مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المقام في مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس.



وقام عدد كبير من القيادات السياسية، والوزراء، والشخصيات العامة، ونجوم الفن على الحضور لتأدية واجب العزاء في نجل مايا مرسي، أبرزهم دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانات يسرا، إلهام شاهين، إسعاد يونس، ومن الإعلام أسامة كمال، لميس الحديدي، جاسمين طه زكي، بثينة كامل.



ومن الجدير بالذكر أن أمين تامر، نجل مايا موسى رئيس المجلس القومي للمرأة مساء يوم الإثنين عن عمر يناهز الـ16 عامًا والوفاة طبيعية أثناء النوم، وتم تشييع الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.