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نشطاء "تويتر" يحتفلون بتدشين قاعدة برنيس العسكرية.. ومحمد بن زايد: نشارك الشقيقة مصر فرحة الإنجازات

الخميس 16/يناير/2020 - 07:19 ص
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قاعدة برنيس
قاعدة برنيس
منى فخر الدين
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء قاعدة برنيس العسكرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي.

احتفال على "تويتر"
وواكب الافتتاح احتفال رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر بالقاعدة العسكرية الجديدة.

وأعرب رواد موقع تويتر عن سعادتهم البالغة بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية، ودشنوا هاشتاج قاعدة برنيس العسكرية، واحتل الهاشتاج صدارة المحتويات الرائجة على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

محمد بن زايد يشارك
وعبر حسابه بموقع تويتر أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بالمشاركة في افتتاح قاعدة برنيس، وغرد قائلًا:"‏وصلت بحمدالله إلى محافظة البحر الاحمر في مصر لحضور افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية" بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نشارك الشعب المصري الشقيق إنجازاته الوطنية والتنموية والحضارية. 

وعبر حسابه بموقع تويتر هنأ الإعلامي مصطفى بكري الشعب المصري بافتتاح القاعدة العسكرية الجديدة.

وغرد بكري عبر تويتر قائلًا:" ‏اليوم تشهد مصر ومعها أبناء الأمه والعالم حدثا سيسجله التاريخ بأحرف من نور،وهو أفتتاح قاعدة برنيس العسكريه في البحر الأحمر لتكون درعا للوطن والأمه في مواجهة المخاطر والتحديات، تحية إلي القائد وإلي قواتنا المسلحة الباسله،يد تبني، ويد تحمل السلاح".

واستمرارًا لسياستها المناهضة لمصر، وسعيًا لتشويه الانجازات، نشرت وكالة الأناضول التركية عبر تويتر تقريرًا تحت عنوان قاعدة برنيس العسكرية تخدم أمن إسرائيل، متناسية أن مصر تسعى دائمًا لحماية أمنها فحسب، ولا تتدخل في شؤون الدول العربية، على غرار سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعرب الناشط الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد عن سعادته البالغة بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

وعبر حسابه بموقع تويتر غرد بهزاد قائلًا:"‏بكل فخر نتابع حفل افتتاح ‎#قاعدة_برنيس_العسكرية في ‎#مصر أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، حفظ الله المحروسة أرض الكنانة وأدام عليها الأمن والأمان".

رجال لا يهابون الموت
في السياق ذاته أعرب خالد الذعتر المحلل السياسي السعودي عن بالغ سعادته بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية.

وغرد عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا:" ‏رجال لايهابون الموت، جيش ‎#مصر العظيم، نبارك للشقيقة الكبرى مصر هذا الإنجاز العظيم وإفتتاح هذا الصرح العظيم ‎#قاعدة_برنيس_العسكرية، ستظل قاهرة المعز هي صمام الأمان للمنطقة العربية، وليس هناك دولة قادرة على منافسة مصر بهذه المكانة ‎#قادر_2020 ‎#قاعدة_برنيس".

جدير بالذكر أن الطائرات المقاتلة المصرية والغواصات شاركت بعرض افتتاح القاعدة العسكرية، ورفع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلم المصري فوقها.
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