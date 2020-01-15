نهال عنبر تؤدي واجب العزاء في نجل مايا مرسي (صور)

حرصت الفنانة نهال عنبر، على تأدية واجب العزاء في نجل مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، المقام في مسجد المشير طنطاوي، قاعة السلام بمنطقة التجمع الخامس.



وحضر عدد كبير من نجوم الفن، والشخصيات العامة، والقيادات السياسية، والوزراء ومنهم دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هاني سلامة، يسرا، إسعاد يونس، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والإعلاميتين جاسمين طه زكي وبثينة كامل.



ومن الجدير بالذكر أن أمين تامر، نجل مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة مساء يوم الإثنين عن عمر يناهز الـ16 عامًا والوفاة طبيعية أثناء النوم، وتم تشييع الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.