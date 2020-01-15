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تامر أمين: قاعدة برنيس إنجاز عسكري مهم (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:14 م
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تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
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علق الإعلامي تامر أمين، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قاعدة برنيس العسكرية الأضخم بالشرق الأوسط قائلًا: "إنجاز عسكري مهم لا يقل عن شراء سلاح عسكري مهم مثل الرافال والميسترال".

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، إن أهم ما يميز قاعدة برنيس العسكرية أنها أنجزت في شهور عديدة فقط، لافتا إلى أنها قاعدة عسكرية متكاملة.

وتابع: "إنجاز القاعدة في شهور يعد سمة من سمات الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وهو أمر جيد للغاية عكس ما كان يحدث في مصر قديمًا"، معقبًا: "كنا زمان نقول على أى مشروع بيبدأ يا مين يعيش.. كوبري أكتوبر بني في 20 عامًا والمحور في 4 سنوات".
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