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الأرصاد تحذر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:03 م
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
داليا الحسين
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع مؤقت، اليوم الخميس، في درجات الحرارة اليوم، ومن ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح العظمى من 19 إلى 20 درجة مئوية.

وأضاف" شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أنه خلال 72 ساعة مقبلة، ستنخفض درجات الحرارة عن اليوم 3 أو 4 درجات.

 

وتابع أن درجة الحرارة اليوم، في القاهرة ستكون 19 أو 20 خلال ساعات النهار، متوقعًا حدوث حالة من عدم الاستقرار خلال الثلاثة أيام المقبلة، سواء سقوط أمطار خفيفة أو رياح.

وأوضح أن يوم الجمعة والسبت، ستصل درجة الحرارة إلى 16 و17 درجة وتعتبر أقل من المعدلات الطبيعية بـ3 أو 4 درجات، كما أنه ستكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، وأكثر غزارة على السواحل الشمالية، لافتا إلى أن هناك نشاطا للرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية يوم الجمعة.

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