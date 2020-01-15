أسامة كمال يُقدم واجب العزاء في نجل مايا مرسي (صور)

حرص الإعلامي أسامة كمال، على تقديم واجب العزاء في نجل مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمقام في مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس.



وقام عدد كبير من نجوم الفن، والإعلام، والشخصيات العامة، والقيادات السياسية والوزراء، بتقديم واجب العزاء في نجل مايا مرسي، وأبرزهم إسعاد يونس، يسرا، أشرف زكي، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والإعلاميتين جاسمين طه زكي وبثينة كامل.



ومن الجدير بالذكر أن أمين تامر، نجل مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة مساء يوم الإثنين عن عمر يناهز الـ16 عامًا والوفاة طبيعية أثناء النوم، وتم تشييع الجنازة أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.