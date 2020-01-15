تجربة مركز الإبداع وتكاملية الفنون".. ندوة لـ"خالد جلال" بمهرجان المسرح العربي

قدم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، ندوة وورشة عمل تحت عنوان "تجربة مركز الابداع وتكاملية الفنون في تجربة خالد جلال" اليوم الأربعاء، بمقر مركز إربد الثقافى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ١٢ لمهرجان المسرح العربي بالأردن، الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح بالشارقة، تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، فى الفترة من ١٠ إلي ١٦ يناير الجاري.



شارك فى الورشة طلبة قسم الدراما بكلية الفنون بجامعة اليرموك، وطلبة فرقة الفن بمحافظة إربد بالمملكة الأردنية، وقد أعرب جلال عن سعادته بالندوة وما حققته الورشة من نتيجة مبهرة وتفاعل رائع بينه وبين الطلاب، وقد أدار الندوة الفنان باسم الدلقموني، ومنسق الندوة الفنان صالح حمدوني.



كما قدم جلال ضمن فعاليات المهرجان ندوة "الإرتجال والعمل الجماعى - فى بناء العرض فى تجارب مركز الإبداع" بجانب ندوة وورشة اليوم، وحازت ندوة الإرتجال والعمل الجماعى على إعجاب الحضور الذين أشادوا بها، وحققت تجاوبا كبيرا جدا من جميع ضيوف المهرجان.



يذكر أن المخرج خالد جلال، اختاره أعضاء لجنة تحكيم المهرجان بالإجماع رئيسا لها، وقد ضمت اللجنة كلا من الدكتورة شذى سالم من العراق، ولينا خوري من لبنان، الدكتور عادل الحربي من السودان، وإيهاب زاهدة من فلسطين.